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Олег Митрофанов: «Без профессионального клуба интерес к футболу пропадёт вовсе»

19.04.2018 15:22 3 764 Александр Фалалеев
Олег Митрофанов: «Без профессионального клуба интерес к футболу пропадёт вовсе»

Накануне первых официальных игр ФК «Калуга» в весенне-летней части Первенства России во Втором дивизионе (зона «Центр») журналисты и самые активные болельщики — как оптимисты, так и пессимисты — задали генеральному директору клуба ряд наболевших вопросов.

— Олег Геннадьевич, всю зиму ходило немало негативных слухов о скорой кончине ФК «Калуга»…

— Скажу так. Хорошо, что слухи в конечном итоге так и оказались слухами.

— Некоторые скептики и злопыхатели говорят: сколько денег «космонавтам» ни дай, команда всё равно плохо играет.

— Если бы за восемь лет у нас хотя бы раз была возможность профинансироваться в полном объёме, необходимом для нормального существования, для решения серьёзных задач и целей, то результат был бы совсем иным. А когда мы не набираем и одной четвертой от необходимой суммы, то какой с нас спрос? Было такое кино «Спасибо, что живой». Спасибо, что мы не расформировались, как многие клубы в соседних областях. Смогут ли Орёл, Подольск, Пенза, Белгород когда-нибудь вернуться в профессиональный футбол? Очень сомнительно. Знаете, разрушать легко. Строить сложно! Поэтому мы продолжаем жить в сложившихся условиях.

— Как выживаете? Где находите средства? Откуда появляются люди, которые верят в клуб, не бросают в тяжёлой ситуации?

— Мы постоянно, кропотливо работаем над привлечением спонсорских средств. Не просим денег, а предлагаем объективную замену денежным средствам, которые берём у спонсоров. Работаем над поддержанием спортивного духа рабочих коллективов заводов, которые с нами работают, проводим различные мероприятия, мастер-классы, помогаем вывозить трудовые коллективы либо отдельных представителей на футбольные матчи в различные футбольные города. Мы работаем над тем, чтобы товарный знак ФК «Калуга» был не только у нас на футболке, но и на товарах производителей Калужской области. Сейчас просто так денег никто не даст. Если в прошлом году какой-то завод мог выделить деньги на рекламный проект, то, увы, сейчас деньги под это у них не заложены. Тогда мы идём на другие предприятия. Руководители заводов прекрасно понимают: если у них есть возможность развиться в другой сфере или представить продукцию другой аудитории, то почему бы нет. То же самое банки, с которыми мы работаем. Да, кто-то из партнёров по ряду причин уходит. Но есть те, кто с нами уже восьмой год. Они остались, потому что верят нам и очень любят футбол.

— Действительно ли футболисты Второго дивизиона получают баснословные деньги?

— Средняя зарплата в нашей области, по-моему, что-то около 35 тысяч рублей. Так вот, игроки «Калуги» получают меньше. Это при том, что карьера футболиста длится 10–15 лет. А он, упорно тренируясь, находясь в постоянных разъездах, вдали от семьи, подвергаясь риску серьёзных травм, должен обеспечивать семью. А ещё думать о том, чем займётся после того, когда окажется вне футбола. Он умудряется ещё учиться в вузе! Кто-то возмущается: у нас плохие футболисты, но мы же не кричим в ответ, что вы — плохие токари, неважные врачи и никудышные инженеры и учителя. Давайте вместе задумаемся: чего нам всем не хватает для того, чтобы стать успешными и великими? Я призываю болельщиков продолжать верить и мечтать, но быть реалистами. Мы же все прекрасно знаем, что уровень производства в России далёк от совершенства. А уровень футбола — это отражение нашего общего уровня в целом.

— Новый тренер Эдуард Дёмин занял свой пост за два тура до окончания осенней части. Получил ли он зимой полный карт-бланш на комплектование команды?

— Нет. Дёмин был ограничен крайне сложными финансовыми рамками. Мы всё считаем, складываем и выделяем на приглашение игроков ровно столько, сколько можем себе позволить потратить на это дело.

— А как реагируете на высказывания тех, кто считает: ну раз с деньгами так туго, то не стоит мучить футболистов, болельщиков и себя и перейти на любительский уровень.

— У нас есть любительская лига, две федерации футбола. Так почему же болельщики не ходят на эти матчи? Почему заполняют стадион только в дни каких-то топовых матчей «Калуги»? Если не будет профессионального футбола, не будет и интереса к футболу в школах. Это аксиома! Самые талантливые выпускники ДЮСШ должны пополнить ряды сначала дуб­ля, а потом основы. Не будет профессионального футбола — всё скатится на самый низкий уровень. Мы это проходили в 2006–2010 годах.

— Почему в «Калуге» так мало местных воспитанников?

— За последний год в основном составе закрепились Храпов, Гуров и Сёмин. Добавляют уверенности в своих силах в наших глазах ещё двое. Вот пять молодых пацанов, которые потенциально могут сегодня играть на профессиональном уровне. На каждые сборы мы берём самых перспективных и смот­рим их физическое состояние. Увы, они сдуваются, как воздушные шарики. Главная беда молодых талантов — отсутствие трудолюбия. Выпускники ДЮСШ не выдерживают ежедневных тренировок и высоких нагрузок, предъявляемых к профессионалам. К сожалению, у большинства так и не вырабатывается привычка ежедневно заниматься футболом. У нас в команде нет принуждения, есть поощрение. Увы, заиграть на уровне даже Второго дивизиона многие так и не смогли.

— Как относитесь к таким ситуациям, когда выпускники калужских спортшкол уезжают играть в команды соседних регионов?

— Негативно. У этой проблемы очень много причин. Футбольный клуб ответственен, что родители, возможно, не видят в нас перспективы. Школы ответственны за то, что, получая государственные деньги, отправляют талантливых ребят в другие регионы. Ведь тогда получается, регион зря тратит деньги и на футбольный клуб, и на детские школы. Я считаю: где родился, там и пригодился. Возьмём Колю Суханова. Его увезли в Москву. И вот он вернулся из столичной школы к нам во взрослую команду. Мы видим в нём потенциал, но ему ещё два года расти. А мы должны за него заплатить и футбольной школе «Торпедо» за обучение там, и московским школам «Локомотив» и «Динамо». Это нонсенс! Мы должны платить только тогда, когда футболист реально заиграл, хотя бы год провёл в основном составе. И тренеры не должны говорить родителям: у вас очень хороший пацан, давайте мы его в Тулу отвезём. Я считаю, это маразм. Где Тула? 90 километров от Калуги, лишь два года команда играет в Премь­ер-Лиге. Ладно бы была Академия, но ведь там нет серьёзной школы с богатым опытом и солидными детскими педагогами. В Анненках есть два поля и штат молодых, образованных и талантливых тренеров. Пускай дети из «Торпедо» лучше перейдут в «Калугу», если уж на то пошло, будут заниматься в хороших условиях. Родители принимают неправильные решения, отдавая 14–15-летнего пацана без присмотра в другой регион. Это безответственно!

— Чего ожидаете вы от весенней части Первенства и чего ждать калужским любителям футбола?

— Мы рассчитываем, что наши футболисты будут биться и за себя, и за парт­нёра. Это самое главное. Когда каждый игрок будет «выжигать каждый сантиметр травы», тогда команда и в целом заиграет хорошо. Те, кого мы набрали, на это способны. Я увидел это в товарищеской игре: 25 минут первого тайма «Арарат» под нашим давлением не знал, что делать и куда бежать! Значит, ребята могут играть, нужно только развить в них привычку играть так все 90 минут до последней секунды! Я думаю, что мы поднимемся в турнирной таблице. Надеюсь, что та работа, которую мы провели зимой и весной, даст свои результаты.

— В конце этого года будет девять лет, как вы возглавляете ФК «Калуга». Не перегорели за это время?

— Мы всё постигаем на собственной шкуре. Если бы в 2009 году у нас был опыт работы с предприя­тиями, у нас бы не было проблем в 2010-м, 2011-м и так далее. Мы ни разу не работали с более-менее приемлемым бюджетом. Был генеральный спонсор «Фолькс­ваген», были определённые позиции у министерства спорта и Городской Управы, с которыми мы работали достаточно плодо­творно. Однако теперь всё это в прошлом. Сегодняшний бы накопленный опыт вернуть в 2009 год, у нас было бы всё шикарно. Жалею, что мы пришли тогда из любительского футбола и у нас не было профессионалов. Наверное, мы не рассчитали свои силы, неправильно расставили прио­ритеты. Да, теперь я вижу: в большей степени это был неправильный альтруизм. Бывают моменты отчаяния, когда мне хочется всё бросить. А бывают времена, когда мне улыбается солнце, и у нас всё получается. Просто я очень люблю футбол и хочу, чтобы в моей Калуге был сильный профессиональный клуб с мощной детской школой. Да, не всё получается. Мы падаем, встаём и идём дальше. Это футбол! Это жизнь!

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекресток» от 18.04.2018. Ещё больше интересных материалов вы можете найти в электронном архиве издания.


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Тэги: спорт футбол фк калуга олег митрофанов
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