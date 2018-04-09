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Картина дня: варвары, морозы и велосипеды

09.04.2018 20:00 0 189 Дмитрий Ивьев
Картина дня: варвары, морозы и велосипеды

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 9 апреля.

На выходных погиб военный комиссар Калужской области Олег Лёгкий. «Фольксваген», которым он управлял, на окружной дороге вылетел в кювет и врезался в столб.

Губернатор предложил калужанам пересесть с машин на велосипеды. По мнению Артамонова, так можно улучшить наше с вами здоровье.

Калужане требуют остановить варварскую «реконструкцию» Дома Билибиных. Вот что говорят чиновники и представитель компании, которая выкупила памятник архитектуры.

В середине недели похолодает, ночью даже обещают морозы. А к выходным опять вернётся тепло.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: картина дня общество
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