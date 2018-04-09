Картина дня: варвары, морозы и велосипеды

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 9 апреля.
На выходных погиб военный комиссар Калужской области Олег Лёгкий. «Фольксваген», которым он управлял, на окружной дороге вылетел в кювет и врезался в столб.
Губернатор предложил калужанам пересесть с машин на велосипеды. По мнению Артамонова, так можно улучшить наше с вами здоровье.
Калужане требуют остановить варварскую «реконструкцию» Дома Билибиных. Вот что говорят чиновники и представитель компании, которая выкупила памятник архитектуры.
В середине недели похолодает, ночью даже обещают морозы. А к выходным опять вернётся тепло.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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Картина дня: проверки МЧС, Власкины и сосульки 29.03.2018 20:00
Картина дня: эвакуации по всему городу 28.03.2018 20:00
Картина дня: общая беда и новый градоначальник 27.03.2018 20:00
Картина дня: смена власти, пожар в роддоме и наступающие холода 26.03.2018 20:00
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