Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Понедельник, 09 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Погиб военный комиссар Калужской области

08.04.2018 19:23 0 5002 Дмитрий Ивьев
Погиб военный комиссар Калужской области

В ночь на воскресенье, 8 апреля, на 30 километре окружной дороги в Калуге произошла авария, в которой погиб военный комиссар Калужской области генерал-майор Олег Лёгкий. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.

По предварительным данным, около 4 часов автомобиль «Фольксваген», которым управлял Лёгкий, вылетел в кювет.

Олегу Лёгкому в прошлом году исполнилось 60 лет. Военным комиссаром Калужской области его назначили в 2004 году.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие олег лёгкий
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Пешехода сбили на Зерновой 05.04.2018 11:52

Ребёнок пострадал в столкновении «Рено» и троллейбуса 05.04.2018 10:05

Итоги на дороге: 173 человека погибли в ДТП за прошлый год 04.04.2018 15:41

На улице Гурьянова столкнулись троллейбус и «Рено» 04.04.2018 15:05

В Калуге сбили 43-летнего мужчину 04.04.2018 10:11

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
сб 14 апреля, 16:00
Большой оркестр для маленьких солистов
Филармония

Концерты

пн 09 апреля, 19:00
Artik&Asti
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пн 09 апреля, 20:00
Шотландский метал-десант To Kill Achilles
GaragE Bar (Бар Гараж)
вт 10 апреля, 19:00
«Магия музыки и танца»
Филармония
вт 10 апреля, 19:00
Владимир Винокур и его Театр пародий
Арена КТЗ, ДК

Кино

Тихоокеанский рубеж 2
Жажда смерти
Гоголь. Вий
Невероятная история о гигантской груше
Новости компаний

Расчёты с клиентами еще проще: «МегаФон» представляет доступное кассовое решение

«Ростелеком» поддержал первый открытый Чемпионат Калужской области по киберспорту

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области месяц спокойствия

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.