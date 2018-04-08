В ночь на воскресенье, 8 апреля, на 30 километре окружной дороги в Калуге произошла авария, в которой погиб военный комиссар Калужской области генерал-майор Олег Лёгкий. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.

По предварительным данным, около 4 часов автомобиль «Фольксваген», которым управлял Лёгкий, вылетел в кювет.

Олегу Лёгкому в прошлом году исполнилось 60 лет. Военным комиссаром Калужской области его назначили в 2004 году.