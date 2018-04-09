В середине недели похолодает

В понедельник, 9 апреля, на наш регион будет оказывать влияние антициклон. Сохранится тёплая погода. Воздух в Калуге прогреется до +16..+18 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник ночью температура воздуха составит около +5, днём – до +17. Но уже вечером погода начнет меняться, местами пройдет кратковременный дождь.
В среду, 11 апреля, придёт холодный атмосферный фронт. Ночью температура понизится до +2..+4. Днём приблизится новый антициклон, но будет прохладно – около +8, что в пределах климатической нормы.
В четверг прогнозируются ночные заморозки – до -2 градусов, днём будет не выше +10.
В пятницу, 13 апреля, ночью – около нуля, днём – до +10.
В выходные станет немного теплее.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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