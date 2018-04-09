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В середине недели похолодает

09.04.2018 14:30 4 2475 Татьяна Светлова
В середине недели похолодает

В понедельник, 9 апреля, на наш регион будет оказывать влияние антициклон. Сохранится тёплая погода. Воздух в Калуге прогреется до +16..+18 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ночью температура воздуха составит около +5, днём – до +17. Но уже вечером погода начнет меняться, местами пройдет кратковременный дождь.

В среду, 11 апреля, придёт холодный атмосферный фронт. Ночью температура понизится до +2..+4. Днём приблизится новый антициклон, но будет прохладно – около +8, что в пределах климатической нормы.

В четверг прогнозируются ночные заморозки – до -2 градусов, днём будет не выше +10.

В пятницу, 13 апреля, ночью – около нуля, днём – до +10.

В выходные станет немного теплее.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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