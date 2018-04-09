Губернатор предложил калужанам пересесть с машин на велосипеды

В понедельник, 9 апреля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ предложил всем жителям Калуги променять машины на велосипеды.
- Вот мы говорим: дорожное движение, пробки и так далее и тому подобное. И вместе с тем человек сидит в этой машине часами, в этих пробках торчит. И потом мы какого-то здоровья ждём от него! Какое может быть здоровье? - удивляется губернатор. - Хорошо, не хочешь ходить пешком, значит поезжай на велосипеде. Говорят, у нас нет велосипедных дорожек. А как же обходятся в других местах и целых странах? Подавляющее большинство стран не имеет велосипедных дорожек в силу исторических особенностей этих городов, они с узкими улицами, как и у нас в Калуге. Но есть закон о преимуществе велосипедиста перед всеми остальными участниками дорожного движения, в том числе перед пешеходами. Велосипедист сшибает на переходе пешехода и не отвечает за это дело, несёт ответственность сам пешеход. И тогда все пересаживаются на велосипеды. Это гораздо полезнее, чем десятки тонн всяких таблеток. И улицы разгружаются от автомобильного движения. Для этого надо с 1,5-2 лет детей приучать к тому, чтобы они понимали, что велосипед - это то, что и интересно, и перспективно, и полезно. Давайте проявим такую инициативу. Мы не можем такой закон принять на федеральном уровне. Но мы можем с этой инициативой выступить... У нас огромное количество людей, которые хотят использовать велосипед в повседневной жизни.
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