Картина дня: эвакуации по всему городу

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 28 марта.
В Калуге начались проверки торговых центров. В одном из них, где мы побывали вместе с сотрудниками МЧС, аварийный выход был закрыт на замок, а огнетушитель оставлен так, что его с трудом удалось найти. Учебные эвакуации продолжатся в ближайшие дни.
Что известно о новом градоначальнике Калуги. Собрали небольшое досье.
Фоторепортаж с Театральной площади, куда калужане несут цветы и игрушки, чтобы почтить память жертв пожара в кемеровском торговом центре.
Опубликованы данные о средней зарплате в феврале. На каждого калужанина вышло почти по 40 тысяч рублей. А у вас сколько?
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Картина дня: общая беда и новый градоначальник 27.03.2018 20:00
Картина дня: смена власти, пожар в роддоме и наступающие холода 26.03.2018 20:00
Картина дня: насильник в Калуге, траур в Малоярославце 23.03.2018 20:00
Картина дня: зверское убийство девушки раскрыто? 22.03.2018 20:00
Картина дня: калужане решили, на что потратить федеральные деньги 21.03.2018 20:00
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