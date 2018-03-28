Картина дня: эвакуации по всему городу

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 28 марта.

В Калуге начались проверки торговых центров. В одном из них, где мы побывали вместе с сотрудниками МЧС, аварийный выход был закрыт на замок, а огнетушитель оставлен так, что его с трудом удалось найти. Учебные эвакуации продолжатся в ближайшие дни.

Что известно о новом градоначальнике Калуги. Собрали небольшое досье.

Фоторепортаж с Театральной площади, куда калужане несут цветы и игрушки, чтобы почтить память жертв пожара в кемеровском торговом центре.

Опубликованы данные о средней зарплате в феврале. На каждого калужанина вышло почти по 40 тысяч рублей. А у вас сколько?

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