Калужане заработали в среднем почти по 40 тысяч

Калугастат опубликовал статистические данные за февраль. Средняя начисленная зарплата в Калуге в этом месяце составила 39 800 рублей. Это немного выше январских показателей, но гораздо ниже того, что было в декабре 2017 года.

Учитываются, напомним, официальные данные от учреждений и предприятий с 15 и более сотрудниками.