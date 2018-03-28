Калужане заработали в среднем почти по 40 тысяч

Калугастат опубликовал статистические данные за февраль. Средняя начисленная зарплата в Калуге в этом месяце составила 39 800 рублей. Это немного выше январских показателей, но гораздо ниже того, что было в декабре 2017 года.
Учитываются, напомним, официальные данные от учреждений и предприятий с 15 и более сотрудниками.
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