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Калужане заработали в среднем почти по 40 тысяч

28.03.2018 14:13 12 1697 Дмитрий Ивьев
Калужане заработали в среднем почти по 40 тысяч

Калугастат опубликовал статистические данные за февраль. Средняя начисленная зарплата в Калуге в этом месяце составила 39 800 рублей. Это немного выше январских показателей, но гораздо ниже того, что было в декабре 2017 года.

Учитываются, напомним, официальные данные от учреждений и предприятий с 15 и более сотрудниками.


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Тэги: общество статистика зарплата
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