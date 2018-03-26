Картина дня: смена власти, пожар в роддоме и наступающие холода

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 26 марта.
В Калуге сменится градоначальник. По нашей информации, уже завтра утром городские депутаты проголосуют за новую кандидатуру. Будет ли новый руководитель играть в городки?
Пожар произошёл в калужском роддоме. Виной тому стал чей-то непогашенный окурок.
После трагедии в Кемерово в Калуге проверят все торговые центры. В огне погибло более 60 человек.
Первый смертельный случай гриппа зафиксирован в нашей области. За неделю по области простудилось более 10 тысяч человек.
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Картина дня: насильник в Калуге, траур в Малоярославце 23.03.2018 20:00
Картина дня: зверское убийство девушки раскрыто? 22.03.2018 20:00
Картина дня: калужане решили, на что потратить федеральные деньги 21.03.2018 20:00
Картина дня: власти рассказали, как не попасть под сосульку 20.03.2018 20:00
Картина дня: итоги президентских выборов 19.03.2018 20:00
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