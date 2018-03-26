Калуга лишается градоначальника

Во вторник, 27 марта, городская дума Калуги соберется на внеочередное заседание. По нашей информации, которую подтвердили два источника, депутаты рассмотрят вопрос о назначении исполняющего обязанности городского головы, так как нынешний руководитель администрации Константин Горобцов покинет свой пост.
Назначенная на понедельник планерка с участием Горобцова в городской управе была отменена в последний момент, что является косвенным подтверждением информации о скорой отставке.
Напомним, впервые о Горобцове в нашем городе узнали в феврале 2014 года. Исполнявший тогда полномочия городского головы Калуги Константин Баранов назначил его руководителем управления городского хозяйства. В апреле 2015 года после смерти Баранова Горобцов сам стал и.о. городского головы. От временной приставки в должности он избавился в ноябре 2015 года. До приезда в Калугу Горобцов работал в управе Солнцево в Москве.
UPD. Стало известно, кто сменит Горобцова на должности городского головы.
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