Стало известно, кто сменит Горобцова на должности городского головы

Как мы уже рассказывали, в калужской горуправе ожидается смена власти. По нашей информации, которую подтвердили два источника, городской голова Константин Горобцов покинет свою должность и пойдёт на повышение.

Его сменит, по нашим данным, 40-летний министр экономического развития области Калужской области Дмитрий Разумовский (на фото).

Внеочередное заседание городской думы, на котором будет решаться этот вопрос, начнётся 27 марта в 10:30.