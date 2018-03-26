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Стало известно, кто сменит Горобцова на должности городского головы

26.03.2018 17:19 17 8701 Дмитрий Ивьев
Стало известно, кто сменит Горобцова на должности городского головы

Как мы уже рассказывали, в калужской горуправе ожидается смена власти. По нашей информации, которую подтвердили два источника, городской голова Константин Горобцов покинет свою должность и пойдёт на повышение.

Его сменит, по нашим данным, 40-летний министр экономического развития области Калужской области Дмитрий Разумовский (на фото).

Внеочередное заседание городской думы, на котором будет решаться этот вопрос, начнётся 27 марта в 10:30.


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Тэги: общество дмитрий разумовский константин горобцов
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