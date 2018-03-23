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Картина дня: насильник в Калуге, траур в Малоярославце

23.03.2018 20:00 0 556 Дмитрий Ивьев
Картина дня: насильник в Калуге, траур в Малоярославце

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 23 марта.

В Калуге насильник надругался над 16-летней школьницей в машине. Она села к нему, так как мужчина знаком с родителями девочки, рассказали следователи.

В Малоярославце похоронили офицера, который ценой своей жизни спас солдата-срочника. Несколько дней назад он накрыл своим телом гранату, которую выронил из рук рядовой.

Стало известно, кто заразил 15 беременных в перинатальном центре. Вот официальный комментарий Минздрава.

После выходных потеплеет до +6. А пока Калугу заметает и задувает.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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