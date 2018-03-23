В Малоярославце похоронили офицера, который ценой своей жизни спас солдата-срочника

В пятницу, 23 марта, в Малоярославце простились с майором Владимиром Чупиным. 21 марта офицер во время учений на полигоне под Белгородом погиб, заслонив собой солдата.

Бойцы подразделения, которым командовал майор, выполняли упражнение по метанию боевых гранат. Один из солдат-срочников выронил гранату с выдернутой предохранительной чекой. Офицер оттолкнул солдата и прикрыл его своим телом. Рядовой получил осколочное ранение бедра и голени. Сейчас его жизни ничего не угрожает. А Чупина спасти не удалось.

Владимиру было 42 года. Он участвовал в боевых действиях на Кавказе, был задействован в операции по освобождению заложников на Дубровке в 2002 году, награжден медалями «За отличие в военной службе» всех трех степеней. Посмертно представлен к государственной награде.

У погибшего остались жена и трое детей. В Калужской области живут родители Владимира Чупина.

Фото: «Типичный Малоярославец».