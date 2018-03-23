Насильник надругался над 16-летней школьницей

По подозрению в совершении сексуального насилия над девушкой задержан 45-летний житель Калуги. В пятницу, 23 марта, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
- Установлено, что 22 марта в утреннее время подозреваемый двигался на своей машине по Калуге и, увидев знакомую ему 16-летнюю потерпевшую, предложил ее подвезти, - рассказали в СК. - Девушка согласилась, поскольку мужчина был знаком с ее родителями. По пути преступник остановил машину и, угрожая потерпевшей ножом, совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.
В тот же день предполагаемого насильника задержали. Свою вину он отрицает. По статье «Иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия к несовершеннолетней потерпевшей» мужчине грозит до 15 лет колонии.
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