Стало известно, кто заразил 15 беременных в перинатальном центре

Как мы ранее сообщали, 15 женщин в отделении патологии беременных перинатального центра обратились за помощью с симптомами отравления.

- На настоящий момент состояние пациенток оценивается как удовлетворительное, - прокомментировали ситуацию в пятницу, 23 марта, в министерстве здравоохранения Калужской области. - Осуществлена санитарно-эпидемиологическая обработка помещений, мебели и инвентаря больницы. Предприняты меры по изоляции не пораженных инфекцией пациенток. Привлечены службы Роспотребнадзора, инфекционисты и эпидемиологи. Ситуация находится под контролем, новых случаев заражения не выявлено.

Установлено, что причиной произошедшего стал вирус.

- Источником заражения явились сотрудники подрядчика, осуществляющего организацию питания в областной больнице по договору, - добавляют в министерстве.