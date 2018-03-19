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15 женщин отравились в перинатальном центре

19.03.2018 12:46 8 6637 Елена Французова
15 женщин отравились в перинатальном центре

В воскресенье, 18 марта, появилась информация об отравлении 15 женщин в калужском перинатальном центре.

- Разговаривал с сестрой, она в положении. У пациентов тошнота, рвота, понос, но врачи ничего не говорят. Либо ротавирус, либо рыбные котлеты, – написал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Лёшик Алешкин. - Как-то странно за одну ночь ротавирус прибил более 15 человек из разных палат. Сейчас им полегче, после капельницы.

Информацию 19 марта нам прокомментировали в министерстве здравоохранения.

- Состояние всех 15 мамочек удовлетворительное, - пояснила помощник министра Ольга ДАНИЛЬЧЕНКО. - Нами проводится расследование, о результатах которого мы сообщим чуть позже. Отравление это или ротавирус, мы не можем сейчас утверждать. Готовятся анализы.


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Тэги: происшествие здравоохранение
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