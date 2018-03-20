Картина дня: власти рассказали, как не попасть под сосульку

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 20 марта.

На улице Московской во дворе нашли тело пенсионера. Следователи говорят, что этот мужчина выгуливал собаку, подрался с другим человеком, а потом упал. Сейчас ищут очевидцев.

150 тысяч жителей Калуги приняли участие в голосовании по выбору территории для благоустройства. Из них отобрали 50 претендентов на выигрыш машины.

Власти призывают калужан не подходить к домам с сосульками. От опасных зданий нужно держаться в 3-5 метрах, говорят в горуправе.

Завтра 4 дома останутся без света из-за страого дерева. Публикуем адреса.

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