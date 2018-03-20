Картина дня: власти рассказали, как не попасть под сосульку

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 20 марта.
На улице Московской во дворе нашли тело пенсионера. Следователи говорят, что этот мужчина выгуливал собаку, подрался с другим человеком, а потом упал. Сейчас ищут очевидцев.
150 тысяч жителей Калуги приняли участие в голосовании по выбору территории для благоустройства. Из них отобрали 50 претендентов на выигрыш машины.
Власти призывают калужан не подходить к домам с сосульками. От опасных зданий нужно держаться в 3-5 метрах, говорят в горуправе.
Завтра 4 дома останутся без света из-за страого дерева. Публикуем адреса.
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Картина дня: итоги президентских выборов 19.03.2018 20:00
Картина дня: новый садик и надвигающиеся холода 16.03.2018 20:00
Картина дня: пожар в кафе, трагедия в бассейне и обещания властей 15.03.2018 20:00
Картина дня: снежная стихия, кусачие собаки и выпускной 14.03.2018 20:00
Картина дня: пьяная птица и сотни миллионов на сквер Волкова 13.03.2018 20:00
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