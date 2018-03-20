4 дома оставят без света из-за старого дерева

В среду, 21 марта, в Калуге отключат электричество в четырёх домах. Это связано с валкой аварийного дерева, сообщают энергетики.

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