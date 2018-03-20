Поощрительная лотерея: отобраны 50 претендентов на «Ладу»

Как мы рассказывали, в воскресенье, 18 марта, калужане могли выбрать не только президента, но и территорию, которую благоустроят уже в этом году. На выбор было представлено 38 площадок. Предприниматели Калуги предоставили призы участникам рейтингового голосования. В поощрительной викторине приняло участие более 150 тысяч калужан.

В понедельник, 19 марта, в прямом эфире калужской телекомпании из 150 тысяч лотерейных билетов случайным образом выбрали 50. Их владельцы поборются за поощрительные подарки, среди которых телефоны, планшеты, телевизоры и автомобиль «Лада Приора».

- Были отобраны претенденты для дальнейшего участия в викторине. Каждый из них уже может рассчитывать на какой-то подарок из предоставленных, но вместе с тем сможет побороться за самый главный – автомобиль, – цитирует председателя ассоциации ТОС Калуги Эльвиру Капитонову пресс-служба городской управы. – Викторина будет посвящена деятельности и развитию ТОС. Тот человек, который ответит на все вопросы и пройдет все этапы, – получит автомобиль.

О дате и времени проведения очередного этапа викторины горуправа обещает сообщить дополнительно.

Какие именно площадки благоустроят по результатам голосования, пока не сообщается. Итоги ранее обещали подвести до 21 марта.

Фото: Валерий ПРОДУВНОВ.