Картина дня: итоги президентских выборов

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 19 марта.

Подведены предварительные итоги президентских выборов. В этой новости мы собрали данные по голосованию в Калужской области. Наибольшая поддержка у Путина оказалась в Ульяновском районе, а наименьшая - в Куйбышевском. За либералов активнее всего голосовали в Калуге и Обнинске.

Калугу ждёт плюсовая температура. Весна робко приближается к городу.

15 женщин отравились в перинатальном центре. Хотя, возможно, пациентки на самом деле заразились ротовирусом. Сейчас проводятся исследования.

Снег упал на женщину в Калуге. Губернатор опять советует греть крыши.

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