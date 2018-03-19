Картина дня: итоги президентских выборов

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 19 марта.
Подведены предварительные итоги президентских выборов. В этой новости мы собрали данные по голосованию в Калужской области. Наибольшая поддержка у Путина оказалась в Ульяновском районе, а наименьшая - в Куйбышевском. За либералов активнее всего голосовали в Калуге и Обнинске.
Калугу ждёт плюсовая температура. Весна робко приближается к городу.
15 женщин отравились в перинатальном центре. Хотя, возможно, пациентки на самом деле заразились ротовирусом. Сейчас проводятся исследования.
Снег упал на женщину в Калуге. Губернатор опять советует греть крыши.
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За кого проголосовали калужане 19.03.2018 09:37
Выборы в Калуге: явка побила показатели 2012 года 18.03.2018 20:13
Картина дня: новый садик и надвигающиеся холода 16.03.2018 20:00
Цены застыли на месте 16.03.2018 15:31
Выборы: силовики ввели в регионе режим повышенной готовности 16.03.2018 08:51
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Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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