Калугу ждёт плюсовая температура

В понедельник, 19 марта, наш регион будет находиться в южной части циклона. Местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха составит -4..-2 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт ст.
Во вторник ночью столбики термометров покажут -9..-7, по области - до -15. Днём потеплеет до +1.
В среду, 21 марта, к нам приблизится северный циклон, и температура вновь понизится. Ночью будет -10..-8 градусов, днём – около нуля. Пойдёт снег.
В четверг местами вновь пройдёт снег. Ночью температура воздуха опустится до -11..-9 градусов, по области – до -15. Днём будет -3..-1.
В пятницу, 23 марта, местами пройдёт небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -9..-7, днём прогнозируется -2..+1.
Такой температурный фон отстает от нормы примерно на 4-5 градусов.
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