Козырёк крыши со снегом упал на женщину в Калуге

В понедельник, 19 марта, на заседании областного правительства заявили, что более 800 жалоб на неубранные сосульки поступило в жилинспекцию от калужан. Каждая вторая крыша в городе покрыта наледью. На прошлой неделе снежной лавиной снесло козырёк крыши магазина, который рухнул на прохожую. Калужанка отделалась синяками.
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ при этом заявил, что коммунальщики с таким усердием сбивают сосульки, что умудряются повредить кровлю. Он предложил провести ревизию кровель.
- Мы будем вынуждены эти крыши все ремонтировать, - заявил губернатор. - Как сосульки сбивают - это просто варварство. Никто же не жалеет! Может быть, всё такие дешевле проложить эти кабели, чтобы они не образовывались вообще?
О том, что крыши зимой нужно греть, глава региона говорит второй год. Чиновники слушают, головами кивают, но ничего не меняется.
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