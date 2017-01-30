Губернатор предложил греть крыши

30.01.2017 12:14

Проблему неубранных крыш и огромных сосулек Анатолий Артамонов обсуждал в понедельник, 30 января, на заседании правительства.

- В Калуге я хожу пешком, стараюсь подальше от зданий, тоже и в Москве, - возмутился губернатор. - На прошлой неделе шел, передо мной такая глыба свалилась, что... буквально два метра не дошел!

Проблему Артамонов предложил решать современными методами — с помощью нагревания крыш.

- Давайте посчитаем, во что обойдется собственникам, если мы противообледенительные устройства сделаем, кабели проложим, - предложил губернатор.

При этом прогревать предложено не только крыши, но и водосточные трубы, чтобы в них не намерзал лед. Начать предложено с административных зданий, чтобы показать пример.

- А то мы так со всех спрашиваем, а у самих в первую очередь сосульки висят, - сказал Артамонов и посетовал на предупреждающие ограждения. - Выгородили, понаставили ограждений, а как пройти?

В течение недели чиновники должны просчитать экономическую целесообразность установки современных нагревательных элементов на крыши домов Калуги. После этого соответствующие изменения могут внести в правила по благоустройству региона.