Картина дня: пожар в кафе, трагедия в бассейне и обещания властей

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 15 марта.

Минувшей ночью в Калуге сгорело кафе. В МЧС говорят, что оно не эксплуатировалось. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Внезапно выяснилось, что снег в Калуге во многих местах не убирается, потому что территория ни за кем не закреплена.

17-летний пловец умер во время соревнований в Обнинске. По неофициальным данным, подвело сердце. Следователи начали проверку.

Перед выборами всем калужским малышам пообещали ясли, а всем школьникам – первую смену.

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