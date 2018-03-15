Картина дня: пожар в кафе, трагедия в бассейне и обещания властей

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 15 марта.
Минувшей ночью в Калуге сгорело кафе. В МЧС говорят, что оно не эксплуатировалось. Никто из людей, к счастью, не пострадал.
Внезапно выяснилось, что снег в Калуге во многих местах не убирается, потому что территория ни за кем не закреплена.
17-летний пловец умер во время соревнований в Обнинске. По неофициальным данным, подвело сердце. Следователи начали проверку.
Перед выборами всем калужским малышам пообещали ясли, а всем школьникам – первую смену.
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Картина дня: снежная стихия, кусачие собаки и выпускной 14.03.2018 20:00
Картина дня: пьяная птица и сотни миллионов на сквер Волкова 13.03.2018 20:00
Картина дня: слякоть сменится сильными морозами 12.03.2018 20:00
Картина дня: штаб Путина эвакуировали в Калуге 06.03.2018 20:00
Картина дня: массовые аварии и новые камеры 05.03.2018 20:00
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