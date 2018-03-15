Ничейный снег: значительная часть Калуги ни за кем не закреплена

Проблему уборки калужских дорог от снега обсудили депутаты городской Думы на внеочередном заседании 14 марта. Жалобами на работу коммунальщиков пестрят сейчас все социальные сети. Жалуются люди и народным избранникам.

– В городскую Думу поступает много обращений от жителей с жалобами на плохую уборку дворов, да мы и сами видим состояние дворовых территорий и тротуаров, а также множество сосулек и наледи, угрожающих жизни и здоровью калужан, - цитирует председателя гордумы Александра ИВАНОВА его пресс-служба. – В качестве примера можно привести дом № 48 по улице Достоевского, с которого произошло обрушение наледи на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ответ начальник управления ЖКХ Сергей СТРУЕВ сообщил, что работы по уборке снега и наледи во дворах выполняют 67 управляющих компаний. Придомовые территории убирают 649 дворников, механизированной уборкой занимаются 52 единицы техники. Ещё 10 машин привлекают на уборку по заявочной системе на основе заключённых договоров с субподрядчиками.

Также, по словам Сергея Струева, постоянно контролируют уборку дворов специалисты Управления городского хозяйства. Они выдали предписания по 32 дворам. Государственной жилищной инспекции предложено провести проверку по факту ненадлежащей уборки 187 дворов.

Всего с начала 2018 года управляющим компаниями Калуги выданы предписания по уборке наледи на крышах и карнизах 2114 домов, возбуждено 24 дела об административных правонарушениях в связи с непринятием мер по уборке территорий и удалению снежно-ледяных образований с карнизов и крыш зданий. Правда, о том, были ли нарушители подвергнуты штрафным санкциям и на какую сумму, чиновник ничего не сообщил.

Депутат Владислав САХАРЧУК также обратил внимание руководства УГХ на проблему уборки межквартальных проездов. Их состояние вызывает особенно много нареканий со стороны горожан.

– Управляющие компании и городские службы перекладывают ответственность за уборку межквартальных проездов друг на друга, – сказал Сахарчук, – а дело так и не движется с мёртвой точки.

Как оказалась, проблема вызвана тем, что значительная часть города не закреплена ни за управляющими компаниями, ни за городскими коммунальными службами. «Ничейными» являются в том числе и межквартальные проезды. Об этом депутатам сообщил городской голова Константин ГОРОБЦОВ.

По его словам, уборка этих территорий проводится разово – весной и осенью, – а также по заявкам. Для организации их систематической уборки необходимы значительные средства, которых в городском бюджете нет. Впрочем, на будущее чиновники пообещали подумать над тем, как можно было бы решить эту проблему.