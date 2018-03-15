Всем калужским малышам пообещали ясли, а школьникам – первую смену

В четверг, 15 марта, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ отчитался перед областными депутатами. В частности, он рассказал, что особое внимание в ближайшие годы уделят детям.

- Каждый ребёнок нашей области должен получить все возможности для полноценного роста и успешного развития, - заявил он.

Глава региона подчеркнул, что многое в регионе уже сделано: в частности, нет очередей в детские сады для ребят от 3 до 7 лет.

- В 20 муниципальных районах обеспечены местами и дети ясельного возраста. В прошлом году мы дополнительно создали 275 дошкольных мест. В текущем году к ним добавится ещё 600 мест, включая 250 в яслях, - сообщил губернатор.

К 2021 году Артамонов пообещал полностью решить проблему с яслями во всей Калужской области. Для этого из федерального бюджета будет выделено 481,5 миллиона рублей.

Рассказал глава региона и о ситуации со школьным образованием. Так, в Калуге вскоре откроется школа на 1000 мест на Правом берегу, а затем должна быть построена ещё одна на улице 65 лет Победы. Построят новую школу и в Обнинске в Заовражье, завершится строительство школы в 55-м микрорайоне. Будет отремонтированы здания 11 школ в муниципальных районах.

- Наукоград является единственный муниципалитетом, где все дети учатся в первую смену. По области такого результата мы достигнем только к 2025 году, - подчеркнул губернатор.