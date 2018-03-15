17-летний пловец умер во время соревнований в Обнинске

В четверг, 15 марта, во время первенства Центрального федерального округа по плаванию в обнинском Дворце спорта «Олимп» умер 17-летний спортсмен. По неофициальным данным, у молодого спортсмена отказало сердце непосредственно во время заплыва, сообщает портал obninsk.name.

Как рассказал этому ресурсу руководитель обнинского следственного отдела Роман БАБАЯНЦ, в настоящее время на месте происшествия работает оперативная следственная группа, уточняются все детали случившегося.