17-летний пловец умер во время соревнований в Обнинске

В четверг, 15 марта, во время первенства Центрального федерального округа по плаванию в обнинском Дворце спорта «Олимп» умер 17-летний спортсмен. По неофициальным данным, у молодого спортсмена отказало сердце непосредственно во время заплыва, сообщает портал obninsk.name.
Как рассказал этому ресурсу руководитель обнинского следственного отдела Роман БАБАЯНЦ, в настоящее время на месте происшествия работает оперативная следственная группа, уточняются все детали случившегося.
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