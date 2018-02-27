Картина дня: кошмары на кладбище и человек-лето

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 27 февраля.
Продолжение истории с осквернением могилы в Некрасово. За дело взялись в полиции.
Минус 20 - пора раздеваться. Житель Обнинска Виталий Орлов рассказал нам, почему он ходит в майке и шортах даже в лютый мороз.
Водитель погиб в массовой аварии на Киевской трассе. Как его машина оказалась на встречке, сейчас выясняют в полиции.
За год зарплата в Калуге выросла на 9%. В январе в среднем начислили больше 38 тысяч.
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За год зарплата в Калуге выросла на 9% 27.02.2018 15:06
Назначен новый руководитель калужского Следственного комитета 27.02.2018 09:38
В Калуге назвали самые востребованные профессии 26.02.2018 11:52
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