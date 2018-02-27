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Минус 20 - пора раздеваться: мужчина ходит в майке даже в лютый мороз

27.02.2018 16:28 10 2215 Елена Французова
Минус 20 - пора раздеваться: мужчина ходит в майке даже в лютый мороз

Как только Виталий Орлов появляется на улице, то сразу привлекает внимание прохожих. Одни смотрят на него, раскрыв от удивления рты, другие тайком фотографируют, ну а самые смелые подходят и спрашивают: «Почему вам не холодно?». Ведь Виталий даже в лютый мороз ходит в футболке и шортах.

Как оказалось, житель наукограда закаляется уже более 15 лет.

- Познакомился с ребятами, которые закалялись по системе Иванова - занимались спортом, обливались холодной водой, - рассказал он нам во вторник, 27 февраля. - Меня это заинтересовало. Попробовал, понравилось. Чувствовать себя стал намного лучше: меньше устаю, хорошо сплю и высыпаюсь. Холод всем полезен. Одно время я бросил заниматься, сразу же почувствовал, что телу некомфортно, оно будто не дышит.

Несмотря на то, что каждый выход на улицу Виталия сопровождается толпой зевак, выглядеть как все – в шапке, валенках и куртке – он не хочет:

- А зачем делать то, что тебе не нравится. Мне хорошо в той одежде, в которой я хожу. Я давно забыл, что такое болезнь. Больше всех моему виду удивляются, конечно, дети. Говорю, что я – человек-лето, верят. Тем, кто спрашивает, как не мёрзнуть, отвечаю, что надо правильно питаться, не бояться холода, закаляться – хотя бы обтираться холодной водой, принимать воздушные, прохладные ванны.

Виталий мечтает создать в Обнинске клуб здоровья, члены которого будут заниматься спортом и закаляться.  

Фото: из личного архива Виталия Орлова.


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Тэги: общество виталий орлов

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