По факту осквернения могилы в Некрасово возбудили уголовное дело

В понедельник, 26 февраля, УМВД по Калуге возбудило уголовное дело по факту осквернения могилы на кладбище в селе Некрасово. Дело возбуждено по статье «Надругательство над телами умерших и местами захоронения». Максимальное наказание, которое она предусматривает, – лишение свободы на срок до 5 лет. Дело взяла на контроль прокуратура Калужской области.
Как мы рассказывали, преступление было совершено 23 февраля. Утром в пятницу родственники приехали на Некрасовское кладбище – помянуть своего 77-летнего дедушку, похороненного накануне, и увидели страшную картину: на могиле стоял гроб с умершим, земля кругом была разбросана, венки, крест, установленный на могиле после похорон, и даже цветы исчезли.
Евгения БРОВЧЕНКО приходится крестницей дочери умершего.
В случившемся родственники покойного винят руководителя одного из ритуальных агентств Калуги. Он живёт недалеко от кладбища и, по словам крестницы дочери усопшего Евгении Бровченко, накануне похорон и в день самой церемонии препятствовал захоронению.
- Сначала этот человек ругался с землекопами, говорил, что кладбище является закрытым и хоронить здесь нельзя. Потом, когда приехали родственники, стал говорить то же самое им. Мы не хотели ругаться, попросили его: «Дайте нам похоронить дедушку. Место это не новое. Здесь лежат его мама, брат». Тогда он ответил: «Хороните. Завтра вы приедете – гроб будет стоять сверху». Так оно и случилось.
Место, где семья похоронила своего родственника, действительно, что называется, фамильное. Но правда и в том, что кладбище в Некрасово для захоронений закрыто. Соответствующее постановление городской управы датировано 15 мая 2017 года. В нём сказано, что захоранивать можно только в родственные могилы и только урны с прахом.
Евгения Бровченко уверяет, что об этом запрете ничего не знала, тем более что никаких табличек с информацией о том, что кладбище закрыто, в его окрестностях нет.
Впрочем, по закону, прежде чем захоронить умершего, требуется разрешение городской управы. Такого документа родственники покойного не получали, поэтому захоронение считается самовольным.
- Если мы нарушили закон, то готовы ответить, - говорят родные умершего. – Но не выкапывать же гроб с покойником! Кем надо быть, чтобы совершить такой поступок?! Мы этого так не оставим, будем идти до конца!
После осмотра места происшествия покойного похоронили повторно в ту же могилу 23 февраля. Кстати, накануне некоторые федеральные СМИ со ссылкой на Евгению Бровченко сообщили, что в тот же день гроб выкопали повторно. Однако сама Евгения данную информацию опровергает.
- Это уже кто-то выдумывает, никакого второго раза не было, - прокомментировала она нам.
Руководитель ритуального агентства, которого винят в произошедшем родные умершего, говорит о своей непричастности к совершению преступления. Он считает, что случившееся – происки конкурентов, которые использовали ситуацию против него.
Фото: Александр ФАЛАЛЕЕВ.
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