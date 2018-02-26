Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Понедельник, 26 февраля
$ 56.76 0.11
69.63 0.17
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

На кладбище под Калугой неизвестные выкопали гроб из свежей могилы

26.02.2018 14:24 18 7654 Оксана КОЛОСОВА
На кладбище под Калугой неизвестные выкопали гроб из свежей могилы

Вопиющий случай произошёл 23 февраля в селе Некрасово под Калугой. На местном кладбище неизвестные злоумышленники разворотили могилу и выкопали из неё гроб. Инцидент произошёл на следующий день после похорон. О случившемся сообщили родственники умершего 77-летнего дедушки. Они записали видео с места происшествия и выложили его в группе Калуга Жесть. 

- 22 февраля хоронили дедушку на кладбище в Некрасово своими силами, - комментирует автор видеозаписи. – На следующий день пришли помянуть – гроб выкопали, сломали. Все венки, крест выбросили. Не люди, а звери!  

По словам родственников покойного, на похоронах к ним подходили неизвестные люди и грозились выкопать гроб, если покойного похоронят на этом месте. 

В пресс-службе УМВД по Калуге, куда мы обратились за комментариями, информацию о ЧП, произошедшем на Некрасовском кладбище, подтвердили. 

- По данному факту проводится проверка, - сообщили нам в полиции. –  Проверяются сведения о том, что кладбище закрыто для захоронений, и что на это требуется разрешение городской управы Калуги. Мы выясняем, получали ли родственники умершего такой документ. Также устанавливаются личности злоумышленников, которые разрушили могилу, выкопали гроб и похитили крест. 

Результаты проверки станут известны через 10 дней. Мы будем следить за развитием событий. 

Подробности с места событий читайте в ближайшем номере "Калужского перекрестка" и на нашем сайте


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие вандалы

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Иномарка «собрала» ДТП из трёх легковушек и маршрутки 26.02.2018 15:40

Какая боль: за год пострадали причинные места восьми калужан 22.02.2018 13:56

В Калуге 81-летняя бабушка упала в автобусе 22.02.2018 10:37

В Калуге ищут свидетелей аварии с бензовозом 22.02.2018 09:51

Очевидцев восьми аварий с пешеходами ищут в Калуге 20.02.2018 16:13

Комментарии читателей: 18 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
сб 03 марта, 16:00
Фестиваль индийской музыки и танца 2018
Областной Молодежный центр
вт 13 марта, 18:00
Весенний кубок КВН
Областной Молодежный центр
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

чт 01 марта, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
чт 01 марта, 18:00
Цирк-шапито Арена
Калуга
пт 02 марта, 15:00
Мастер-класс «Открытка для мамы»
Калуга
пт 02 марта, 17:30
Мастер-класс «Подарок для мамы»
Калуга

Концерты

вт 27 февраля, 14:30
Фестиваль "Молодежная симфония"
Танеевский зал
вт 27 февраля, 19:00
Программа "О музыке… и не только" с Гарри Азатовым
Филармония
чт 01 марта, 19:00
Группа "Белый орел"
Филармония
чт 01 марта, 19:00
Филипп Киркоров. Шоу "Я"
Ледовый дворец "Космос"

Кино

Лёд
Сердцеед
Рубеж
Гномы в доме
Новости компаний

Калужские школьники и студенты побывали с экскурсией в филиале «Калугаэнерго»

Изменения в области земельного законодательства, а также прекращение «дачной амнистии»

Сотрудники филиала «Калугаэнерго» награждены медалями МЧС

Как добиться успеха на Форекс: полезные советы трейдерам

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Новости партнеров

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.