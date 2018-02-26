На кладбище под Калугой неизвестные выкопали гроб из свежей могилы

Вопиющий случай произошёл 23 февраля в селе Некрасово под Калугой. На местном кладбище неизвестные злоумышленники разворотили могилу и выкопали из неё гроб. Инцидент произошёл на следующий день после похорон. О случившемся сообщили родственники умершего 77-летнего дедушки. Они записали видео с места происшествия и выложили его в группе Калуга Жесть.
- 22 февраля хоронили дедушку на кладбище в Некрасово своими силами, - комментирует автор видеозаписи. – На следующий день пришли помянуть – гроб выкопали, сломали. Все венки, крест выбросили. Не люди, а звери!
По словам родственников покойного, на похоронах к ним подходили неизвестные люди и грозились выкопать гроб, если покойного похоронят на этом месте.
В пресс-службе УМВД по Калуге, куда мы обратились за комментариями, информацию о ЧП, произошедшем на Некрасовском кладбище, подтвердили.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили нам в полиции. – Проверяются сведения о том, что кладбище закрыто для захоронений, и что на это требуется разрешение городской управы Калуги. Мы выясняем, получали ли родственники умершего такой документ. Также устанавливаются личности злоумышленников, которые разрушили могилу, выкопали гроб и похитили крест.
Результаты проверки станут известны через 10 дней. Мы будем следить за развитием событий.
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