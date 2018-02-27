За год зарплата в Калуге выросла на 9%

В январе 2018 года средняя начисленная зарплата составила в Калуге 38 650 рублей. Такие данные опубликовал Калугастат. Учитывается, напомним, информация предприятий с 15 и более работниками.

По сравнению с январем 2017 года средняя зарплата выросла на 9%. Цены на продукты за этот же период увеличились на 3,2%.