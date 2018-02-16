Картина дня: массовая авария и афиша Масленицы

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 16 февраля.

Массовая авария произошла в центре Калуги. На перекрёстке улиц Кирова и Ленина один водитель решил проехать на красный.

Публикуем полную афишу Масленицы в Калуге. Праздник уже на этих выходных.

Выборы на носу: вспоминаем, чем запомнились кандидаты в Президенты на калужской земле.

Роялем по пробкам: пока Калуга стояла в заторах, градоначальник играл романсы.