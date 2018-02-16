Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Суббота, 17 февраля
$ 56.59 1.00
70.67 0.56
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Роялем по пробкам: пока Калуга стояла в заторах, градоначальник играл романсы

16.02.2018 12:16 19 3568 Оксана КОЛОСОВА
Роялем по пробкам: пока Калуга стояла в заторах, градоначальник играл романсы

И выпал снег

Понедельник, 5 февраля, калужане запомнят надолго. Хотя ничего особенного, в общем-то, не произошло: просто накануне выпал снег, которого ждали с начала зимы. Из-за снежных заносов движение в городе оказалось парализованным на два дня. Проблемы начались ещё в воскресенье, но то, что происходило в понедельник, когда люди отправились на работу, иначе как катастрофой не назовёшь. В пробках стояли Турынино, Кубяка и Хрустальный. На улицах Жукова и Тарутинской встали троллейбусы. Тяжелее всего пришлось жителям Правого берега. На Гагаринском мосту, соединяющем правобережные микрорайоны с левым берегом Оки, застряли несколько большегрузов. На дороге моментально собралась пробка. И если в течение дня сотрудники ГИБДД контролировали ситуацию, то вечером, когда люди начали возвращаться с работы домой, случился транспортный коллапс.

«Зараза ты педальная!»

Стоял не только мост, но и вся улица Гагарина, сквер Мира, улица Кирова — ​автомобильный хвост заканчивался где-то за Сквером медсестёр. А на остановках в ожидании маршруток в это время томились мёрзнущие люди — ​в понедельник, 5-го, как раз похолодало. Многие были с маленькими детьми. И они ещё не знали, что доберутся до дома только через два с половиной-три часа.

Когда транспорт наконец начал двигаться, маршрутки проезжали мимо, не останавливаясь: были переполнены. Народ в надежде кидался к каждому микроавтобусу, знаками умоляя водителей открыть двери. Те — ​тоже знаками — ​показывали: «Некуда! Заполнен под завязку!»

Когда возле остановки наконец остановился «пазик», в него едва втиснулись два-три человека. Одна пожилая калужанка, которой места в автобусе не хватило, в сердцах крикнула кому-то: «Зараза ты педальная! Могла бы подвинуться!»

Кто-то из правобережцев отправился домой пешком. Кто-то пытался вызвать такси, но безуспешно.

После часа томительного ожидания отчаявшиеся, продрогшие люди начали бросаться к проезжавшим мимо машинам: «До Правого подбросите?» Кто-то из автомобилистов соглашался. К ним тут же выстраивалась очередь. Другие брать пассажиров отказывались, хотя многие ехали в сторону Правобережья. Так что, по большому счёту, тот вечер стал проверкой  ​не только для дорожных служб на профессионализм, но и для многих горожан — ​на человечность. Сдали этот экзамен, увы, не все.

«Я встретил вас»

Горуправа ситуацию никак не комментировала ни в воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник, ограничиваясь рассылкой успокоительно-оптимистичных пресс-релизов о количестве снегоуборочной техники, работающей на улицах Калуги, и объёмах вывезенного снега. И это так контрастировало с тем, что происходило в то же самое время в Обнинске, где мэр Владислав Шапша всё воскресенье летал по городу, лично контролируя, как идёт уборка.

Где находился в день снегопада градоначальник Константин ГОРОБЦОВ, история умалчивает. В понедельник, когда город буксовал в пробках, он посещал одну из детских школ искусств. В конце визита даже сыграл на рояле романс «Я встретил вас». Действительно, чем ещё заняться в тихий февральский день? Тем более что главный стратегический объект — ​парковка перед Белым домом — ​к утру понедельника была идеально чистой.

Беспомощное горхозяйство

Естественно, вину за случившееся свалили, как всегда, на погоду: действительно, снегопад в феврале — ​это так неожиданно! Вторым виновным назначили большегрузы, которые застряли на мосту. Но, по мнению бизнесмена, руководителя компании «Эликор» Леонида МЕЕРОВИЧА — ​человека, имеющего достаточный опыт хозяйственной деятельности, — ​фуры здесь ни при чём.

  — То, что происходило в Калуге на прошлой неделе, не случайность, а последовательная череда ошибок. Ничего неожиданного не было, — ​считает Лео­нид Меерович. — ​О на­двигающемся снегопаде известили заранее. Все знали, что он будет сильным — ​называлось даже количество осадков, которое выпадет. С технической точки зрения главная проблема, которую я вижу, — ​это несвоевременная посыпка трудных участков. Реагентами начали посыпать поздно, когда на смену снегопаду пришёл мороз. Что в результате произошло? Снег под воздействием химии таял и тут же замерзал — ​получился каток. Если бы реагенты использовали в воскресенье, таких проблем не возникло бы. Но, раз уж допустили ошибку, тогда нужно было хотя бы держать тягачи.

Есть ещё один момент — ​человеческий. Людям проще справляться с ситуацией, когда они видят рядом градоначальников, — ​нет ощущения брошенности. В этом смысле пример мэра Обнинска Владислава Шапши, который в воскресенье, когда шёл снег, лично контролировал уборку города, абсолютно правильный.

На мой взгляд, произошедшее стало следствием двух вещей: недостаточного профессионализма и определённой безответственности, а также непонимания того, что в трудную минуту надо быть с людьми.

Конечно, нужна система контроля. Ответственные лица должны понимать, что, если они не справятся с проблемой, то будут наказаны. По отношению к кому-то можно ограничиться выговором, а кого-то надо и уволить, потому что он находится не на своём месте и в следующий раз допустит повторение ситуации.

Впрочем, с трудом верится в то, что кто-то из чиновников понесёт ответственность за тот бардак, который случился в Калуге на прошлой неделе.

— Думаю, будет наоборот, — ​невесело пошутил по этому поводу один мой коллега. — ​Наградят кого-нибудь за борьбу со стихией, объявят благодарность, а может, и региональную медаль дадут.

Комментарий в тему:

Виталий ЧЕРНИКОВ, городской голова г. Калуги в 1991–1994 гг.:

  — О сложностях уборки в экстремальных погодных условиях знаю не понаслышке. В «лихие» 90-е был норматив — ​через 4 часа с момента начала снегопада уборочная техника должна была обеспечить проезжее состояние городских дорог по маршрутам движения общественного транспорта и на особо сложных участках. Вне зависимости от того, продолжается снегопад или нет. Три дня обледенелых ЦЕНТРАЛЬНЫХ магистралей — ​это запредел. Два года назад я писал открытое письмо депутатам городской Думы, главный посыл которого состоял в том, что они не спрашивают с Управы и городского головы настоящего отчёта, ограничиваясь парадно-показными мероприятиями. Плохо быть пророком неприятностей, но тогда я предупреждал, что такой формализм рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекресток» от 14 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто константин горобцов виталий черников леонид меерович

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Ночью просят убрать машины с 5 улиц 16.02.2018 17:02

Полицейского оштрафуют после скандального видео 16.02.2018 10:59

850 миллионов получит Калужская область на развитие дорог 15.02.2018 16:48

С каких улиц ночью вывезут снег 15.02.2018 16:11

Светофоры по-новому заработали на перекрёстке Суворова и Рылеева 15.02.2018 14:30


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 19 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 февраля, 12:00
Полная афиша гуляний "Калужская масленица 2018"
Калуга
сб 24 февраля, 13:00
Настольные ролевые игры. Вторая встреча
Городской Досуговый центр
сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

сб 17 февраля, 12:00
Праздник «Зиму провожаем, весну встречаем»
Калуга
сб 17 февраля, 15:00
Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
Колюпановский СКДЦ
вс 18 февраля, 15:00
Детский балет "Пиноккио"
Филармония
чт 22 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория

Концерты

сб 17 февраля, 14:00
IX фестиваль бардовской и туристской песни «Доставай гитары, барды!»
Областной молодежный центр
сб 17 февраля, 17:00
Детские песни о главном
Дом музыки
сб 17 февраля, 18:00
Группа «Тёплая Трасса»
Flat, кафе
сб 17 февраля, 19:00
"Шедевры инструментальной музыки"
Филармония

Кино

Лёд
Махнем на Луну!
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Трон эльфов
Новости компаний

«Выгодная фильмотека» от «Ростелекома» – хорошего кино и мультфильмов много не бывает

Специалисты филиала «Калугаэнерго» провели два урока «электрической грамоты» на базе ГУ МЧС России по Калужской области

Скрутило спину? Мы знаем, как помочь!

«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

Как сэкономить на риэлторе и не стать жертвой мошенников

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.