Роялем по пробкам: пока Калуга стояла в заторах, градоначальник играл романсы

И выпал снег

Понедельник, 5 февраля, калужане запомнят надолго. Хотя ничего особенного, в общем-то, не произошло: просто накануне выпал снег, которого ждали с начала зимы. Из-за снежных заносов движение в городе оказалось парализованным на два дня. Проблемы начались ещё в воскресенье, но то, что происходило в понедельник, когда люди отправились на работу, иначе как катастрофой не назовёшь. В пробках стояли Турынино, Кубяка и Хрустальный. На улицах Жукова и Тарутинской встали троллейбусы. Тяжелее всего пришлось жителям Правого берега. На Гагаринском мосту, соединяющем правобережные микрорайоны с левым берегом Оки, застряли несколько большегрузов. На дороге моментально собралась пробка. И если в течение дня сотрудники ГИБДД контролировали ситуацию, то вечером, когда люди начали возвращаться с работы домой, случился транспортный коллапс.

«Зараза ты педальная!»

Стоял не только мост, но и вся улица Гагарина, сквер Мира, улица Кирова — ​автомобильный хвост заканчивался где-то за Сквером медсестёр. А на остановках в ожидании маршруток в это время томились мёрзнущие люди — ​в понедельник, 5-го, как раз похолодало. Многие были с маленькими детьми. И они ещё не знали, что доберутся до дома только через два с половиной-три часа.

Когда транспорт наконец начал двигаться, маршрутки проезжали мимо, не останавливаясь: были переполнены. Народ в надежде кидался к каждому микроавтобусу, знаками умоляя водителей открыть двери. Те — ​тоже знаками — ​показывали: «Некуда! Заполнен под завязку!»

Когда возле остановки наконец остановился «пазик», в него едва втиснулись два-три человека. Одна пожилая калужанка, которой места в автобусе не хватило, в сердцах крикнула кому-то: «Зараза ты педальная! Могла бы подвинуться!»

Кто-то из правобережцев отправился домой пешком. Кто-то пытался вызвать такси, но безуспешно.

После часа томительного ожидания отчаявшиеся, продрогшие люди начали бросаться к проезжавшим мимо машинам: «До Правого подбросите?» Кто-то из автомобилистов соглашался. К ним тут же выстраивалась очередь. Другие брать пассажиров отказывались, хотя многие ехали в сторону Правобережья. Так что, по большому счёту, тот вечер стал проверкой ​не только для дорожных служб на профессионализм, но и для многих горожан — ​на человечность. Сдали этот экзамен, увы, не все.

«Я встретил вас»

Горуправа ситуацию никак не комментировала ни в воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник, ограничиваясь рассылкой успокоительно-оптимистичных пресс-релизов о количестве снегоуборочной техники, работающей на улицах Калуги, и объёмах вывезенного снега. И это так контрастировало с тем, что происходило в то же самое время в Обнинске, где мэр Владислав Шапша всё воскресенье летал по городу, лично контролируя, как идёт уборка.

Где находился в день снегопада градоначальник Константин ГОРОБЦОВ, история умалчивает. В понедельник, когда город буксовал в пробках, он посещал одну из детских школ искусств. В конце визита даже сыграл на рояле романс «Я встретил вас». Действительно, чем ещё заняться в тихий февральский день? Тем более что главный стратегический объект — ​парковка перед Белым домом — ​к утру понедельника была идеально чистой.

Беспомощное горхозяйство

Естественно, вину за случившееся свалили, как всегда, на погоду: действительно, снегопад в феврале — ​это так неожиданно! Вторым виновным назначили большегрузы, которые застряли на мосту. Но, по мнению бизнесмена, руководителя компании «Эликор» Леонида МЕЕРОВИЧА — ​человека, имеющего достаточный опыт хозяйственной деятельности, — ​фуры здесь ни при чём.

— То, что происходило в Калуге на прошлой неделе, не случайность, а последовательная череда ошибок. Ничего неожиданного не было, — ​считает Лео­нид Меерович. — ​О на­двигающемся снегопаде известили заранее. Все знали, что он будет сильным — ​называлось даже количество осадков, которое выпадет. С технической точки зрения главная проблема, которую я вижу, — ​это несвоевременная посыпка трудных участков. Реагентами начали посыпать поздно, когда на смену снегопаду пришёл мороз. Что в результате произошло? Снег под воздействием химии таял и тут же замерзал — ​получился каток. Если бы реагенты использовали в воскресенье, таких проблем не возникло бы. Но, раз уж допустили ошибку, тогда нужно было хотя бы держать тягачи.

Есть ещё один момент — ​человеческий. Людям проще справляться с ситуацией, когда они видят рядом градоначальников, — ​нет ощущения брошенности. В этом смысле пример мэра Обнинска Владислава Шапши, который в воскресенье, когда шёл снег, лично контролировал уборку города, абсолютно правильный.

На мой взгляд, произошедшее стало следствием двух вещей: недостаточного профессионализма и определённой безответственности, а также непонимания того, что в трудную минуту надо быть с людьми.

Конечно, нужна система контроля. Ответственные лица должны понимать, что, если они не справятся с проблемой, то будут наказаны. По отношению к кому-то можно ограничиться выговором, а кого-то надо и уволить, потому что он находится не на своём месте и в следующий раз допустит повторение ситуации.

Впрочем, с трудом верится в то, что кто-то из чиновников понесёт ответственность за тот бардак, который случился в Калуге на прошлой неделе.

— Думаю, будет наоборот, — ​невесело пошутил по этому поводу один мой коллега. — ​Наградят кого-нибудь за борьбу со стихией, объявят благодарность, а может, и региональную медаль дадут.

Комментарий в тему:

Виталий ЧЕРНИКОВ, городской голова г. Калуги в 1991–1994 гг.:

— О сложностях уборки в экстремальных погодных условиях знаю не понаслышке. В «лихие» 90-е был норматив — ​через 4 часа с момента начала снегопада уборочная техника должна была обеспечить проезжее состояние городских дорог по маршрутам движения общественного транспорта и на особо сложных участках. Вне зависимости от того, продолжается снегопад или нет. Три дня обледенелых ЦЕНТРАЛЬНЫХ магистралей — ​это запредел. Два года назад я писал открытое письмо депутатам городской Думы, главный посыл которого состоял в том, что они не спрашивают с Управы и городского головы настоящего отчёта, ограничиваясь парадно-показными мероприятиями. Плохо быть пророком неприятностей, но тогда я предупреждал, что такой формализм рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекресток» от 14 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.