Пронёсся на красный: массовая авария произошла в центре Калуги

В четверг,15 февраля, в первом часу ночи произошла авария на перекрестке улиц Кирова и Ленина.

- По предварительной информации, 29-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь по улице Кирова со стороны площади Победы, проехал на запрещающий сигнал светофора, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В итоге Chevrolet Cruze столкнулся с «Ладой Гранта». От удара «Лада Гранта» въехала в KIA Rio, KIA Rio отбросило на «Газель».

В аварии пострадали два пассажира «Лады». С травмами различной степени тяжести их доставили в областную больницу. Более точные данные и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: УГИБДД по Калужской области.