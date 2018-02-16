Пронёсся на красный: массовая авария произошла в центре Калуги

В четверг,15 февраля, в первом часу ночи произошла авария на перекрестке улиц Кирова и Ленина.
- По предварительной информации, 29-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь по улице Кирова со стороны площади Победы, проехал на запрещающий сигнал светофора, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
В итоге Chevrolet Cruze столкнулся с «Ладой Гранта». От удара «Лада Гранта» въехала в KIA Rio, KIA Rio отбросило на «Газель».
В аварии пострадали два пассажира «Лады». С травмами различной степени тяжести их доставили в областную больницу. Более точные данные и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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