Картина дня: ЧП на железной дороге и заблокированный Правый берег

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 8 февраля.

Недалеко от Калуги 18-летний парень убегал от контролеров и упал с платформы под электричку. На этом же поезде его привезли в город, чтобы передать врачам.

Маршрутка и КамАЗ столкнулись при въезде на Гагаринский мост. Со стороны Правого берега скопилась огромная пробка.

Полиция ищет мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат на улице Братьев Луканиных. Опубликовано видео с места преступления.

Выжить зимой: без воды и тепла остались многодетные семьи в Яглово. Люди запасались снегом и спали в куртках.

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