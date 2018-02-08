Картина дня: ЧП на железной дороге и заблокированный Правый берег

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 8 февраля.
Недалеко от Калуги 18-летний парень убегал от контролеров и упал с платформы под электричку. На этом же поезде его привезли в город, чтобы передать врачам.
Маршрутка и КамАЗ столкнулись при въезде на Гагаринский мост. Со стороны Правого берега скопилась огромная пробка.
Полиция ищет мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат на улице Братьев Луканиных. Опубликовано видео с места преступления.
Выжить зимой: без воды и тепла остались многодетные семьи в Яглово. Люди запасались снегом и спали в куртках.
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Картина дня: короткий суд, спасение на Яченке и битумный вопрос 07.02.2018 20:00
Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом 06.02.2018 20:00
Картина дня: снег, пробки и гонконгский грипп 05.02.2018 20:00
Картина дня: ЧП в школе, драка водителей и сгоревший дом 02.02.2018 20:00
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