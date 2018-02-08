Выжить зимой: без воды и тепла остались многодетные семьи в Яглово

В пятницу, 2 февраля, в деревне Яглово на территории Калуги пропала вода.
По словам жителей, в тот же день они обзвонили все инстанции – от дежурного в горуправе до водоканала. Однако получить внятного ответа на вопрос, когда вода появится, не удалось.
- Дежурный по городу нам сказал, что мы вообще к Калуге не относимся. В водоканале заявили, что наша деревня не стоит у них на балансе, - рассказала нам молодая мама Юлия. – В домах установлены индивидуальные котлы отопления, подпитывающиеся водой для поддержки давления. И в итоге многие семьи остались ещё и без отопления. Люди в панике стали собирать по соседям электрические обогреватели, греться возле духовок. Дети спали в одежде, так как ночью температура воздуха на улице опускалась до минус 15. На дворе XXI век, а люди топят снег в тазах и стоят в очереди за водой с канистрами, чтобы приготовить еду своим малолетним детям.
«Дети спали в одежде».
Напомним, что около 600 многодетных семей получили землю в Яглово для строительства жилья. В настоящее время там проживает 300 семей.
Мы обратились в городскую управу.
- 2 февраля диспетчерская служба ГП «Калугаоблводоканал» зафиксировала снижение давления воды в магистральной сети деревни Яглово. Оперативно к месту выехала бригада водоканала для выяснения причин пониженного давления, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. - По техническим причинам водоснабжение деревни было прекращено. Одновременно водоканал организовал подвоз питьевой воды жителям в цистернах. Поиск скрытой утечки не дал результатов. На трубопроводе протяженностью 15 километров повреждений выявлено не было. Диагностика скважин показала сбои в работе насосного оборудования. Было принято решение о замене двух насосных агрегатов.
В горуправе сообщили, что в среду, 7 февраля, вода в деревне появилась. Жители это подтвердили. Однако они отмечают, что вода из-под крана течёт ржавая, и пользоваться ею невозможно.
Фото жителей деревни Яглово.
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