Полиция ищет мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат

В ночь на субботу, 3 февраля, в Калуге на улице Братьев Луканиных неизвестный в маске пытался вскрыть банкомат.
Повредив корпус, он так и не смог добраться до денег.
Полиция объявила преступника в розыск.
Пресс-служба УМВД по Калужской области 8 февраля сообщила приметы мужчины:
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Всех, кому что-либо известно о преступнике, просят звонить по телефону 02 (102).
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