Полиция ищет мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат

В ночь на субботу, 3 февраля, в Калуге на улице Братьев Луканиных неизвестный в маске пытался вскрыть банкомат.

Повредив корпус, он так и не смог добраться до денег.

Полиция объявила преступника в розыск.

Пресс-служба УМВД по Калужской области 8 февраля сообщила приметы мужчины:

на вид до 30 лет,

рост около 175 см.,

среднего телосложения,

был одет в темные брюки, кроссовки, предположительно, светлого цвета, болоньевую куртку.

Всех, кому что-либо известно о преступнике, просят звонить по телефону 02 (102).