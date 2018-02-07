Картина дня: короткий суд, спасение на Яченке и битумный вопрос

Рассказываем, какими новостями запомнилось 7 февраля.
В Калуге суд по делу доктора Ругина закончился, едва начавшись. Дело вернули в прокуратуру, а оттуда направят опять в Следственный комитет.
На Яченке спасатели достали людей из воды. Наш большой фоторепортаж с учений МЧС.
Извержение битума на Хрусталке вынесут на общественные обсуждения. Власти уже несколько лет не могут справиться с проблемой и теперь просят помощи у всего города.
В Калуге строят трассу для мотокросса. В районе 906-й базы уже гоняют.
Опасного преступника ищут за убийство в новогоднюю ночь. Опубликованы фото и особые приметы.
|
Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом 06.02.2018 20:00
Картина дня: снег, пробки и гонконгский грипп 05.02.2018 20:00
Картина дня: ЧП в школе, драка водителей и сгоревший дом 02.02.2018 20:00
Картина дня: резкие морозы, суд над министром и красная икра 31.01.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: