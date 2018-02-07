Картина дня: короткий суд, спасение на Яченке и битумный вопрос

Рассказываем, какими новостями запомнилось 7 февраля.

В Калуге суд по делу доктора Ругина закончился, едва начавшись. Дело вернули в прокуратуру, а оттуда направят опять в Следственный комитет.

На Яченке спасатели достали людей из воды. Наш большой фоторепортаж с учений МЧС.

Извержение битума на Хрусталке вынесут на общественные обсуждения. Власти уже несколько лет не могут справиться с проблемой и теперь просят помощи у всего города.

В Калуге строят трассу для мотокросса. В районе 906-й базы уже гоняют.

Опасного преступника ищут за убийство в новогоднюю ночь. Опубликованы фото и особые приметы.

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