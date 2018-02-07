На Яченке спасатели достали людей из воды

В среду, 7 февраля, на Яченском водохранилище в Калуге прошла тренировка по спасению людей. Всего в мероприятии участововало около 30 человек.
С погодой повезло. Но вот лёд местами, как слоеный пирог: снег, тонкий лёд, затем слой воды и только потом основной лёд толщиной в 15-20 сантиметров.
Начались учения с незадачи. Какое-то время спасатели не могли спустить на лёд с трейлера судно на воздушной подушке «Хивус-10». Хотя есть уверенность, что в реальной ситуации спасатели и без судна успешно справились бы. Что далее и было продемонстрировано.
Спасали с помощью подручных средств - ремня, палки, лыж, ледобура - с участием катера-амфибии и снегохода справились с поставленной задачей.
Статисты: спасатель 3-го класса Олег Халофов и спасатель1-го класса Алексей Скоробогатов.
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Виктор Сиротенко.
Как рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Виктор Сиротенко, в этом году на водоёмах Калужской области никто не пострадал. В прошлом -утонули три человека.
Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.
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