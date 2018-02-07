На Яченке спасатели достали людей из воды

07.02.2018 16:56 911

В среду, 7 февраля, на Яченском водохранилище в Калуге прошла тренировка по спасению людей. Всего в мероприятии участововало около 30 человек.

С погодой повезло. Но вот лёд местами, как слоеный пирог: снег, тонкий лёд, затем слой воды и только потом основной лёд толщиной в 15-20 сантиметров.

Начались учения с незадачи. Какое-то время спасатели не могли спустить на лёд с трейлера судно на воздушной подушке «Хивус-10». Хотя есть уверенность, что в реальной ситуации спасатели и без судна успешно справились бы. Что далее и было продемонстрировано.

Спасали с помощью подручных средств - ремня, палки, лыж, ледобура - с участием катера-амфибии и снегохода справились с поставленной задачей.

Статисты: спасатель 3-го класса Олег Халофов и спасатель1-го класса Алексей Скоробогатов.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Виктор Сиротенко.

Как рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Виктор Сиротенко, в этом году на водоёмах Калужской области никто не пострадал. В прошлом -утонули три человека.

Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Фото автора.