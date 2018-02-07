Опасного преступника ищут за убийство в новогоднюю ночь

Калужские следователи в среду, 7 февраля, объявили о розыске 35-летнего Романа ГОЛЕВА (на фото). Уроженца села Кривское подозревают в совершении убийства, которое произошло в ночь на 1 января возле кафе в деревне Белкино Боровского района.
Как предостерегают в региональном управлении следственного комитета, Голев особо опасен, ранее был судим за разбой. Он является наркоманом, может передвигаться на автомобиле «Фольксваген Пассат» черного цвета и иметь при себе оружие.
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о Голеве, просят звонить по телефонам 84843842112 или 89208954817.
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