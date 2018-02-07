Опасного преступника ищут за убийство в новогоднюю ночь

Калужские следователи в среду, 7 февраля, объявили о розыске 35-летнего Романа ГОЛЕВА (на фото). Уроженца села Кривское подозревают в совершении убийства, которое произошло в ночь на 1 января возле кафе в деревне Белкино Боровского района.

Как предостерегают в региональном управлении следственного комитета, Голев особо опасен, ранее был судим за разбой. Он является наркоманом, может передвигаться на автомобиле «Фольксваген Пассат» черного цвета и иметь при себе оружие.

Приметы:

На вид 35 лет,

рост 176 см, европейский тип лица,

волосы русые, стрижка короткая,

телосложение среднее,

на правой руке татуировка в виде надписи «Крови нет», на левой руке татуировка в виде надписи «Менты выпили», на пальцах левой руки татуировки – «перстни», на груди татуировки в виде звезды и православного креста.

Всех, кто что-либо знает о Голеве, просят звонить по телефонам 84843842112 или 89208954817.