Извержение битума на Хрусталке вынесут на общественные обсуждения

2 апреля в 11:00 в городской управе на улице Ленина пройдут общественные обсуждения по проекту «Рекультивация земельного участка площадью 459 кв. м, расположенного в районе дома № 44 по улице Хрустальная».

Это то самое битумное озеро, о котором мы неоднократно писали. Жители микрорайона на протяжении нескольких лет бьют тревогу: на парковке каждую весну сквозь асфальт проступает битум. В него попадает не только мусор, но и птицы, домашние животные, застревали даже дети.

- Там были два хранилища битума, – рассказывал генеральный директор компании «Мосстройинвест-Калуга» Александр БОГДАНОВ. - Они находились возле первого корпуса. Хранилища были откачены и удалены. То, что там сейчас вылезает, для нас для самих нонсенс. Поскольку битума там быть не должно, тем более глубиной, как говорят, 30 метров – это 9 этажей, мы обратились к компании-заказчику, чтобы выделили средства для его устранения.

Городские власти то забором «озеро» огораживали, то асфальт обещали переложить, а битум как разливался, так и разливается.

- Этот битум надоел! – возмущался глава региона Анатолий Артамонов в 2016 году. - Мы можем решить это вопрос или нет?

Городской голова обещал разобраться.

Замечания и предложения по проекту принимаются с 21 февраля по 30 марта по адресу: улица Кутузова 2/1, строение 2, 1 этаж.