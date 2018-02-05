Картина дня: снег, пробки и гонконгский грипп

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 5 февраля.

После снегопадов на выходных калужане выехали в город и встали в пробках. Движение затруднено по всему городу. Больше всего проблем на крутых подъёмах – грузовики не могут там проехать и блокируют движение. А вечером встал Гагаринский мост.

Смертельная авария на Калуге-2: «семёрка» выехала на встречку. Погибла 69-летняя женщина.

Калужанин удержал на своём носу 50 гранёных стаканов. Это рекорд России. Теперь уже официальный.

Гонконгский грипп пришёл в Калугу. На этой неделе больше заболевших.

В течение недели температур в Калуге понизится до -18, а на выходных опять всё потечет.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.