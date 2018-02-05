Пробка на мосту: фура заблокировала проезд на Правый берег

Около 15:30 в понедельник, 5 февраля, на Гагаринском мосту и улице Гагарина в Калуге при движении в сторону Правого берега образовалась пробка.
По сообщению очевидцев в соцсетях, в районе улицы Ромодановской фура не смогла подняться в горку и остановилась в правом ряду.
По данным Яндекс.Пробок, на 16:00 пробка растянулась уже до улицы Кирова.
В 16:30 движение остановилось и в сторону центра.
Пробки по данным на 16:40.
17:00. Пробка в сторону Правого берега растянулась до сквера Медсестер.
В дорожной полиции около 17 часов рассказали, что фуру в районе улицы Ромодановской удалось оттащить. Вскоре движение должно нормализоваться.
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