Гонконгский грипп пришёл в Калугу

За неделю по Калужской области зарегистрировано 7693 случая ОРВИ, что на 1477 случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Но это все равно ниже пороговых значений, рассказали в понедельник, 5 февраля, в калужском управлении Роспотребнадзора.
Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, особенно у школьников - на 34,5%. В больницы было госпитализировано 96 калужан с ОРВИ.
В Калуге показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению превысил эпидемический порог у детей - на 13,5%, у взрослых заболеваемость ниже эпидпорога. Всего в нашем городе зарегистрировано 4617 случаев ОРВИ и 5 случаев гриппа, они подтверждены лабораторным путём, выявлено 4 случая гриппа А (сезонным штаммом H3N2, его называют гонконгским) и 1 случай гриппа В.
На карантин были закрыты 24 класса в школах №№ 1, 5, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 36.
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