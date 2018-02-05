Это надо видеть: калужанин удержал на своём носу 50 гранёных стаканов

В воскресенье, 4 февраля, на Первом канале в шоу «Я могу» калужанин Владимир Недялко продемонстрировал свои необычные способности: он может на своём носу удержать практически любые предметы.

- Это надо видеть, это просто надо видеть! – с такими словами ведущий Леонид Якубович пригласил в студию калужанина.

Владимир Недялко строитель, несколько лет назад попал под сокращение, но благодаря своему необычному таланту стал востребован на свадьбах и корпоративах.

В этой программе он 40 секунд держал на носу 50 стаканов - это около 12 килограммов. С таким достижением Владимир попал в Книгу рекордов России.

К слову, это не первое телевизионное шоу, в котором участвует Владимир. Ранее он был финалистом 5 сезона программы «Минута славы».