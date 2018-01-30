Картина дня: рекордная зарплата и санкции США

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 30 января.
Средняя зарплата в Калуге взлетела почти до 50 тысяч. В декабре традиционно начисляют больше, чем за предыдущие месяцы, однако в этот раз показатели достигли рекордного уровня.
США включили Самвела Карапетяна в «кремлевский список». Ничем конкретным это главному калужскому олигарху пока не грозит, однако в будущем его могут ждать санкции. Якобы за слишком тесные связи с Кремлем.
Калугу заметает. Водителей просят воздержаться от поездок, а спасатели предупреждают, что метели продолжатся и завтра.
Калужскую конькобежку 24 раза проверяли на допинг, ничего не нашли, но всё равно не пустили на Олимпиаду. Вот что нам рассказала сама Анна Юракова.
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США включили Карапетяна в «кремлевский список» 30.01.2018 16:21
В калужском дворе появились снежные идолы 30.01.2018 16:12
В Калуге свиноматок выставят на торги 30.01.2018 15:59
Средняя зарплата взлетела почти до 50 тысяч 30.01.2018 14:35
Картина дня: жуткая авария и новые штрафы 29.01.2018 20:00
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