Картина дня: рекордная зарплата и санкции США

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 30 января.

Средняя зарплата в Калуге взлетела почти до 50 тысяч. В декабре традиционно начисляют больше, чем за предыдущие месяцы, однако в этот раз показатели достигли рекордного уровня.

США включили Самвела Карапетяна в «кремлевский список». Ничем конкретным это главному калужскому олигарху пока не грозит, однако в будущем его могут ждать санкции. Якобы за слишком тесные связи с Кремлем.

Калугу заметает. Водителей просят воздержаться от поездок, а спасатели предупреждают, что метели продолжатся и завтра.

Калужскую конькобежку 24 раза проверяли на допинг, ничего не нашли, но всё равно не пустили на Олимпиаду. Вот что нам рассказала сама Анна Юракова.

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