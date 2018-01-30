Сильный снегопад: водителей просят не выезжать на дороги

Из-за сильного снегопада днём во вторник, 30 января, на дорогах Калужской области ожидается гололедица. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщает региональное ГУ МЧС.
- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - Следите за исправностью системы центрального отопления. Во избежание перегрузки электросети и опасности пожара ограничьте использование электронагревательных приборов.
Водителям напоминают, что из-за снега на дорогах может значительно увеличиться тормозной путь. В плохую погоду лучше воздержаться от поездок на авто.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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