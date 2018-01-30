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США включили Карапетяна в «кремлевский список»

30.01.2018 16:21 13 5185 Дмитрий Ивьев
США включили Карапетяна в «кремлевский список»

Самвел Карапетян, известный бизнесмен из Калуги, глава холдинга «Ташир», чьё состояние, по данным «Форбс», оценивается в 4 миллиарда долларов, попал в так называемый «кремлевский список», подготовленный министерством финансов США. Это перечень людей, приближенных к Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В это списке 114 чиновников и парламентариев, а также 96 бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов. Также есть секретная часть. Но кто в неё попал, власти США не говорят.

Ранее бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид говорил, что наличие человека в «кремлевском докладе» не означает, что против него автоматически будут введены санкции, однако риск попасть под них для фигурантов списка выше.

Комментируя публикацию списка, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает доклад Минфина США как безуспешную попытку оказать влияние на выборы президента в России.


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Тэги: общество самвел карапетян владимир путин

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