Картина дня: лучшая студентка и единственный олимпиец

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 26 января.
В Калуге выбрали самую красивую студентку КГУ. В этом году вечер был посвящен цирку. Наш фоторепортаж по ссылке.
Только один спортсмен представит Калужскую область на Олимпиаде в Южной Корее. Своими результатами этого права добился горнолыжник Александр Андриенко.
Детская поликлиника на Правом берегу всё-таки останется на прежнем месте. А в «Кошелеве» обещают открыть свое отделение.
В «Движении вверх» снялся калужанин Даниил Солдатов. Актёр рассказал нам о съемках с Машковым. Фильм бьет рекорды в российском прокате. Его уже посмотрело около 10 миллионов человек.
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Картина дня: проблемы с поликлиниками 25.01.2018 20:00
Картина дня: рекордный штраф за парковку на газоне 19.01.2018 20:00
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