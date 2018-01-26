Картина дня: лучшая студентка и единственный олимпиец

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 26 января.

В Калуге выбрали самую красивую студентку КГУ. В этом году вечер был посвящен цирку. Наш фоторепортаж по ссылке.

Только один спортсмен представит Калужскую область на Олимпиаде в Южной Корее. Своими результатами этого права добился горнолыжник Александр Андриенко.

Детская поликлиника на Правом берегу всё-таки останется на прежнем месте. А в «Кошелеве» обещают открыть свое отделение.

В «Движении вверх» снялся калужанин Даниил Солдатов. Актёр рассказал нам о съемках с Машковым. Фильм бьет рекорды в российском прокате. Его уже посмотрело около 10 миллионов человек.

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