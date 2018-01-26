Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Суббота, 27 января
$ 55.93 0.46
69.46 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Картина дня

Картина дня: лучшая студентка и единственный олимпиец

26.01.2018 20:45 0 260 Дмитрий Ивьев
Картина дня: лучшая студентка и единственный олимпиец

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 26 января.

В Калуге выбрали самую красивую студентку КГУ. В этом году вечер был посвящен цирку. Наш фоторепортаж по ссылке.

Только один спортсмен представит Калужскую область на Олимпиаде в Южной Корее. Своими результатами этого права добился горнолыжник Александр Андриенко.

Детская поликлиника на Правом берегу всё-таки останется на прежнем месте. А в «Кошелеве» обещают открыть свое отделение.

В «Движении вверх» снялся калужанин Даниил Солдатов. Актёр рассказал нам о съемках с Машковым. Фильм бьет рекорды в российском прокате. Его уже посмотрело около 10 миллионов человек.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: картина дня общество

Еще новости из рубрики «Картина дня»

Картина дня: проблемы с поликлиниками 25.01.2018 20:00

Картина дня: бесплатный хлеб, утекающая Олимпиада и обледеневшая улица 24.01.2018 20:00

Картина дня: появились новости о школе и поликлинике на Правом берегу 23.01.2018 20:00

Картина дня: Артамонов высказался о стоимости проезда, рабочие устроили пикет 22.01.2018 20:00

Картина дня: рекордный штраф за парковку на газоне 19.01.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 27 января, 12:00
Настольные ролевые игры. Первая встреча
Городской Досуговый центр
сб 27 января, 17:00
«Пиратская вечеринка»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вс 28 января, 19:00
Концерты «Обе-Рек»
Мажор, бар

Для детей

сб 27 января, 12:00
Встреча «Блокадный Ленинград»
Калуга
вс 28 января, 16:00
Шпионская вечеринка
Победа, Кафе-Бар-Буфет
вт 30 января, 16:00
Игровая программа «В стране чудес»
Шопинский СДК
ср 31 января, 13:00
Час мужества «Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград»
Городская библиотека-филиал № 13

Концерты

сб 27 января, 18:00
Концерт «Весь этот джаз»
Силикатный, ДК
сб 27 января, 19:00
Концерт Александра Малинина
Филармония
сб 27 января, 20:00
Концерт Слот. "15 лет. Все хиты"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 28 января, 19:00
Концерты «Обе-Рек»
Мажор, бар

Кино

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Кто наш папа, чувак?
Приключения Паддингтона 2
Три богатыря и принцесса Египта
Новости компаний

В России запретили операции с землёй без межевания

Болит спина? Узнайте, как мы можем помочь!

Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 Вчера 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Решение проблемы сточных вод: как выбрать решетки

Сервис ГдеЦена.ру – помощник для поиска товаров по выгодным ценам

Что будет с курсом доллара в дальнейшем?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.