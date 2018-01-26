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В «Движении вверх» снялся калужанин: «Этот проект я никогда не забуду»

26.01.2018 15:44 8 1879 Дмитрий Ивьев
В «Движении вверх» снялся калужанин: «Этот проект я никогда не забуду»

Даниил Солдатов и Владимир Машков.

Спортивная драма «Движение вверх», вышедшая на экраны в конце декабря, добилась впечатляющих результатов в прокате. Кинокартину в России уже посмотрело около 10 миллионов человек, общие сборы приближаются к 2,5 миллиарда рублей.

В роли американского репортёра Майка в фильме снимался 21-летний актёр из Калуги Даниил СОЛДАТОВ. Своими впечатлениями о работе на проекте он поделился с KP40.ru:

- Было нереально здорово работать с такими людьми. В этом фильме я не только снимался, но и работал в режиссерской группе как световой дублёр Владимира Львовича Машкова. Я был на проекте с самого первого дня съёмок и даже присутствовал немного на подготовке. Когда меня пригласили на этот проект, я сразу же согласился. Я знал‚ что всё получится и это будет шедевр.

Всего Даниил участвовал в съемках в течение полутора месяцев.

- Съемки проходили каждый день‚ выходной был раз в неделю ‚ и так каждый день - с 9 утра до 9 вечера, - отметил он. - Для моей роли я отрастил немного бороду, и это забавно‚ у меня никогда не было такого образа. Ещё я очень обрадовался, когда мне дали текст на английском - я очень люблю этот язык‚ и это мой первый опыт в кино, где я говорю на английском.

Самые приятные впечатления у калужанина остались от работы с Машковым.

- У меня уже второй проект с Владимиром Львовичем Машковым‚ всегда поражают его работа над собой и его труд. По сценарию весь баскетбольный матч я наблюдаю за игрой двух команд за спиной Машкова. Во время перестановок мы общались и, можно сказать‚ каждую секунду я впитывал полезную информацию для своей актерской карьеры.

На самой площадке‚ когда снимали матч, было задействовано около 10 камер. По словам Солдатова, это помогало всем актерам всегда находиться внутри матча‚ так как постоянно что-то происходило‚ и камеры все охватывали, не было возможности выйти из кадра.

Калужанин говорит, что ожидал подобного успеха фильма:

- Когда на одной площадке встречаются большое количество сильных кинематографистов – кино получается отличное. Этот проект я никогда не забуду, мы снимали его с огромным духом, собственно, это и приносит свои плоды.

Наша справка:
Даниил Солдатов работал в ТЮЗе в Калуге с 2010 по 2013 годы. Учился в Высшем театральном училище им. Щепкина (курс Б.В. Клюева). Помимо «Движения вверх», он снимался в фильмах «Экипаж», «Марьина роща-2», «Особый случай» и других.

Продолжение: «Движение вверх»: зрители аплодируют стоя.

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Тэги: культура кино даниил солдатов

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